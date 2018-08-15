Ольгу Бузову пристыдили за волосатые ноги, показанные на видео

Знаменитость продолжает позориться и преподносит хейтерам все больше поводов для осуждения. Артистка либо сама не замечает свои недостатки, либо демонстрирует их целенаправленно.

Ольга Бузова неоднократно оказывалась в центре неприятных для медийной личности скандалах, ее периодически оскорбляли не только анонимные комментаторы, но и вполне известные персоны. Причины для откровенного хейта певица предоставляет зачастую сама, публикуя провокационные фото, видеозаписи с концертов, где не скрывает отсутствие голоса, и делая спорные заявления. Главным отличием Бузовой от большинства звезд эстрады является ее способность не реагировать на агрессивные выпады со стороны фолловеров, что ставит ее на позицию выше той же Волочковой. Последняя не брезгует оскорблениями в адрес своих подписчиков, пусть и некорректных в высказываниях.

Именно из-за отсутствия комплексов, убеждены фанаты, Ольга Бузова и опубликовала сегодня видеозапись, из-за которой оконфузилась. На камеру исполнительница показала свои волосатые ноги, за что ее пристыдили. Наблюдательные подписчики заметили, что коленки у звезды реалити-шоу «лысые», а на ляжках уже растет пушок, который отчетливо видно на солнце. Причем показанная на видео растительность ничуть не смутила знаменитость, в соцсетях предположили, что Бузова могла и не заметить волосы на своих ногах, либо посчитала их элементом естественной привлекательности. Были и «аналитики», заявившие о сознательном выборе Бузовой, которая с помощью подобных «позоров» продвигает свою популярность.

Хейтеры убеждены, что будь у Ольги Бузовой хоть сколько-нибудь скромности и приличия, то она не смогла бы добиться подобных высот в карьере. По их словам, именно благодаря незакомплексованности певица и стала популярной, особенно среди молодежи, которая нашла в знаменитости для себя кумира.

Дарья Вольная