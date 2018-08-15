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| | Стали известны подробности раздела имущества Риты Дакоты и Влада Соколовского

Стали известны подробности раздела имущества Риты Дакоты и Влада Соколовского

Сегодня, 16:34

Юрист исполнительницы Катя Гордон рассказала, что мирное урегулирование возможно, так как стороны уже договорились обо всем, кроме права владения элитной квартирой. Подписание соглашения должно пройти в четверг.

СМИ стали известны подробности раздела имущества Риты Дакоты и Влада Соколовского. О деле журналистам рассказала адвокат исполнительницы Катя Гордон. По словам юриста, ее клиентка хочет поделить совместно нажитое поровну, а для мирного разрешения вопроса стороны должны подписать три соглашения – об алиментах, воспитании и порядке общения с ребенком и разделе имущества. И если по первым двум экс-супруги пришли к полному согласию, то по последнему остались вопросы. Катя Гордон сообщила, что Рита Дакота хочет сохранить за собой право владения всей квартирой в московском ЖК «Савеловский-Сити». Элитное жилье было построено в результате соединения двух квартир. Рита Дакота готова компенсировать стоимость половины жилплощади Владу Соколовскому с помощью других объектов и денег, и даже готова отдать влог на YouTube об их истории любви, который принес паре немалые средства. Позиция самого Влада Соколовского выяснится уже в четверг на подписании соглашений.

Напомним, что новость о разводе сообщила сама Рита Дакота в своем Instagram 11 августа. Она рассказала, что Влад Соколовский ей изменял, что и стало причиной расставания. Это шокировало поклонников пары.


Виктория Озерова
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