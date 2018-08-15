Родительница Тимати в отрицательном ключе высказалась о Решетовой

Исполнитель сейчас в отпуске на шикарной яхте недалеко от Лазурного Берега. Вместе с певцом принимают солнечные ванны все его женщины.

Оказалось, что помимо дочери, матери Тимати Симоны Юнусовой и Анастасии Решетовой на яхте также находится и бывшая девушка Тимати Алена Шишкова. В сети активно обсуждается тема, стоило ли Решетовой ехать отдыхать в компании Шишковой. Дело в том, что пользователи постоянно сравнивают девушек, однако перевес на стороне экс-возлюбленной. Недавно мать Тимати разместила в сети фото Анастасии Решетовой, которая была полностью разрисована фломастером.

Одна из поклонниц Симоны Юнусовой заявила, что лучше не публиковать Решетову, так как на нее противно смотреть, пусть будет Шишкова. На это родительница рэпера написала, что лучше смотреть на снимки 30-летнее давности, когда она еще молодая. Подписчики написали, что в данной ситуации, войне девушек, Симона Юнусова очень мудро поступает.

Анна Котова