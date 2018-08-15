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| | Бурная ночь: Растрёпанную Пугачеву в пижаме сфотографировали в магазине

Бурная ночь: Растрёпанную Пугачеву в пижаме сфотографировали в магазине

Сегодня, 16:48

Примадонна просыла знатной модницей, но допустила модный провал. Она всегда сотрудничает с лучшими стилистами и самыми дорогими марками одежды. При этом, певица почему-то выбрала довольно странный наряд.

 

Поклонники тут же окрестили его пижамой. Некоторые так и не поняли, как вообще характеризовать этот наряд. Растрепанные волосы добавили видимости того, что артистка только проснулась.

Комментаторы, правда, сразу начали говорить о бурной ночи, которую провела Пугачева накануне. Так или иначе, именно в таком виде Аллу Борисовну сфотографировали в магазине мужской одежды на фоне галстуков. Поклонники предположили, что она выбирает Максиму Галкину наряд.

«Мне больше нет необходимости скрывать фигуру за бесформенными балахонами. У меня, на самом деле, не так много вещей. Даже шкафа своего нет, все на вешалках висит. Если куда-то надо собраться, то я отталкиваюсь исключительно от ситуации. Я смотрю на вещи и думаю, будет ли мне в этом весело или я могу кого-то напугать? Иногда меня все сильно раздражает и потому я одеваюсь так, чтобы все подумали, что со мной что-то не так», - признавалась некогда репортерам Пугачева и, по всей видимости, эти слова применимы и к наряду, в котором она появилась на фото.


Николай Офицеров
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