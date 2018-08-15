«Я надел трусы!»: Панин снова облачился в женское белье

Актер позиционировал себя как заядлого нудиста, но его нагота сильно смущала фанатов.

Российский эпатажный киноактер Алексей Панин опубликовал новое провокационное фото с пляжного отдыха. На снимке он лежит на камнях в розовых женских трусах, которые явно не подходят ему по размеру, так как слишком сильно все обтягивают и с трудом скрывают причинное место. В подписи к фото Панин заглавными буквами написал: «Надеюсь, теперь все успокоятся! Я надел трусы!».

Поклонники были не в восторге от того, что артист опять облачился в женское нижнее белье, но хозяйку элемента одежды нашли быстро. Некая дама в парео стояла рядом с Паниным в очень необычной позе – с широко расставленными ногами и поднятой вверх рукой. Стоит заметить, что ранее артист опубликовал фото с еще одной дамой в абсолютно голом виде.

Тем не менее, часть фанатов поблагодарила Панина за заботу о них. Некоторые комментаторы забеспокоились о кумире и задались вопросом о том, не случилось ли чего с кумиром, если он вдруг решил одеться.