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| | «Фотошоп Арбузовой»: Ольгу Бузову высмеяли за отфотошопленные ягодицы

«Фотошоп Арбузовой»: Ольгу Бузову высмеяли за отфотошопленные ягодицы

Сегодня, 16:19

Горький опыт Ксении Бородиной не научил певицу тщательнее относиться к изменению собственных форм.

Ольга Бузова активно публикует фото и видео в  своём Instagram-аккаунте. После каждого полуобнажённого снимка певица получает множество оскорбительных комментариев о своей фигуре. Девушку не раз обвиняли в отсутствии груди и попы. Бузова решила исправить ситуацию, однако обратилась не к фитнес-тренеру, а к фотошопу. Опыт других звёзд отечественного шоу-бизнеса не научил Ольгу Бузову тщательнее подходить к редактированию фото и скрытию «улик». У коллеги певицы и ведущей скандального телешоу «Дом-2» Ксении Бородиной обнаружили отфотошопленные ягодицы.

Певица опубликовала новую фотографию в купальнике с курорта в Сочи и подписала: «Гармония души и тела. То, что мне просто необходимо сейчас во время насыщенного графика». Певица слишком сильно старалась встать в выгодную позу, что не заметила свой явный промах. Зато с заданием справились её подписчики. Пользователи сразу заметили что-то неладное на фотографии. Оказалось, что тень певицы не совпадала с её силуэтом. Особо внимательным подписчикам удалось рассмотреть искривившийся деревянный забор на заднем плане. Злостные комментаторы высмеяли певицу под фото: «Задолбал уже фотошоп Арбузовой», «Откуда у тебя такая попа», «Кого ты пытаешься обмануть, мы видим на видео, что ты доска».


Яна Белова
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