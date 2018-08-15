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| | «Трусы уже маленькие»: Поклонники попросили Билана быть поосторожнее с откровенными снимками

«Трусы уже маленькие»: Поклонники попросили Билана быть поосторожнее с откровенными снимками

Сегодня, 15:53

Новым фото артист собирался показать прекрасный вид из окна на Астану. Однако добился того, что все внимание было приковано к его почти голому телу.

На новой фотографии Дмитрий Билан изображен спиной к камере, вглядывающийся в открывшийся вид. Однако многие пользователи, в основном это относится к женской половине аудитории, обратили свое внимание на тело исполнителя, который был запечатлен в одних трусах. Большинство пользователей оставили много восхищенных комментариев по поводу спортивного тела. Однако были и такие подписчики, которые не только раскритиковали исполнителя, но и попросили его быть поосторожнее с такими откровенными снимками. Дело в том, что во время публикации многие пользователи были на работе.

Одна подписчица даже написала, что третий раз зашла посмотреть снимок, чтобы рассмотреть красоту города. Также некоторые написали, что Диме Билану стоит купить новое белье, так как «трусы уже маленькие».


Анна Котова
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