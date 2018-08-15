«Трусы уже маленькие»: Поклонники попросили Билана быть поосторожнее с откровенными снимками

Новым фото артист собирался показать прекрасный вид из окна на Астану. Однако добился того, что все внимание было приковано к его почти голому телу.
На новой фотографии Дмитрий Билан изображен спиной к камере, вглядывающийся в открывшийся вид. Однако многие пользователи, в основном это относится к женской половине аудитории, обратили свое внимание на тело исполнителя, который был запечатлен в одних трусах. Большинство пользователей оставили много восхищенных комментариев по поводу спортивного тела. Однако были и такие подписчики, которые не только раскритиковали исполнителя, но и попросили его быть поосторожнее с такими откровенными снимками. Дело в том, что во время публикации многие пользователи были на работе.
Я в #Астана ! Как только просыпаешься идёшь в ???? и тебя встречают такие вот виды абсолютного футуризма , достойного сниматься в фильмах об.., в этом случае , уже наступившем будущем ???????? !!! Я в восторге от видов и этой гостиницы #hilton ! Чувствую себя героем фильма « бегущий по лезвию 2049 « ! Город обязателен к посещению !!! #билан #димабилан
Одна подписчица даже написала, что третий раз зашла посмотреть снимок, чтобы рассмотреть красоту города. Также некоторые написали, что Диме Билану стоит купить новое белье, так как «трусы уже маленькие».