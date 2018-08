«Трусы уже маленькие»: Поклонники попросили Билана быть поосторожнее с откровенными снимками

Я в #Астана ! Как только просыпаешься идёшь в ???? и тебя встречают такие вот виды абсолютного футуризма , достойного сниматься в фильмах об.., в этом случае , уже наступившем будущем ???????? !!! Я в восторге от видов и этой гостиницы #hilton ! Чувствую себя героем фильма « бегущий по лезвию 2049 « ! Город обязателен к посещению !!! #билан #димабилан

