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| | «Я умираю, а ты в карты играешь»: Бородина рассказала о болезни мужа

«Я умираю, а ты в карты играешь»: Бородина рассказала о болезни мужа

Сегодня, 00:30

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала о страхах мужа предпринимателя Курбана Омарова.

Бизнесмен очень боится полетов на воздушных суднах. Перед рейсом Курбан Омаров устраивает настоящие концерты. Однажды в полночь предприниматель вызывал скорую помощь, так как почувствовал легкое недомогание. Омаров лежал с Бородиной в постели. Супруги разговаривали, но неожиданно мужчина вышел в коридор, позвонил диспетчеру и вызвал скорую. Когда Омаров вернулся в спальню, он предъявил супруге претензии: «Я умираю, а ты в карты играешь». Бородина действительно забавлялась со своим гаджетом.

Актриса очень удивилась, что ее муж вызывал врачей и пристыдила его. Бородина напомнила Омарову, женщины детей рожают, терпят невыносимую боль, а в это время мужчины при малейшем недомогании просят скорую приехать в полночь. Бизнесмен заявил, что зато парни ходят на войну. Их пререкания продолжались до приезда медиков. Доктор осмотрел мужа Бородиной и не нашел у него серьезной болезни. Врач убедил бизнесмена, через пару дней он почувствует себя прекрасно. В итоге так и произошло.


Домбровский Сергей
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