«Злобный гном»: Волочкова испугала злым лицом из-за дерева

Балерина хотела похвастаться тем, какой красивый вид из ее виллы, но пользователи назвали ее лицо недружелюбным.

После решения судебных дел Москве балерина Анастасия Волочкова смогла вернуться в Грецию и продолжить летний отдых. Там звезда не так давно успела поселиться в новой вилле и поспешила поделиться с пользователями этой радостной новостью, а сегодня еще и опубликовала фотографию с красивым морским видом из окна дома в Корфу. Однако поклонников, как обычно, интересовала не столько живописная местность, сколько сама Волочкова, тем более на новом снимке балерина испугала фанатов собственным злым лицом, выглядывающим из-за дерева.

«Лицо очень злое. Вы, Настя, прямо злобный, массивный гном», - написал один из комментаторов, и другие пользователи поддержали это мнение. Знаменитость сравнили со сказочным персонажем еще и из-за пугающего дерева – старого, кривого и засохшего, - к которому она прислонилась. Другие пользователи назвали эти замечания глупостью, заметив, что улыбка на лице Волочковой самая обычная и незлобная.