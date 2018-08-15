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«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

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| | «Злобный гном»: Волочкова испугала злым лицом из-за дерева

«Злобный гном»: Волочкова испугала злым лицом из-за дерева

Сегодня, 15:31

Балерина хотела похвастаться тем, какой красивый вид из ее виллы, но пользователи назвали ее лицо недружелюбным.

После решения судебных дел Москве балерина Анастасия Волочкова смогла вернуться в Грецию и продолжить летний отдых. Там звезда не так давно успела поселиться в новой вилле и поспешила поделиться с пользователями этой радостной новостью, а сегодня еще и опубликовала фотографию с красивым морским видом из окна дома в Корфу. Однако поклонников, как обычно, интересовала не столько живописная местность, сколько сама Волочкова, тем более на новом снимке балерина испугала фанатов собственным злым лицом, выглядывающим из-за дерева.

«Лицо очень злое. Вы, Настя, прямо злобный, массивный гном», - написал один из комментаторов, и другие пользователи поддержали это мнение. Знаменитость сравнили со сказочным персонажем еще и из-за пугающего дерева – старого, кривого и засохшего, - к которому она прислонилась. Другие пользователи назвали эти замечания глупостью, заметив, что улыбка на лице Волочковой самая обычная и незлобная.


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