«Остановись»: Экстремально похудевшую Веру Брежневу заподозрили в анорексии

Чрезмерно отощавшая артистка вернулась с отдыха в Италии и приступила к работе, о чем и рассказала поклонникам в Instagram. Фанаты восхитились стройной фигурой певицы, но некоторые обеспокоились ее здоровьем.

Вера Брежнева недавно вернулась с отпуска в Италии. Об этом она сообщила своим поклонникам в Instagram, отметив, что для нее начались трудовые будни. Также певицы пошутила, что на отдыхе придерживалась особого меню правильного питания, в которое входили только пицца и паста, но ей при этом удалось не набрать лишних килограммов. Запись звезда сопроводила снимком в черном брючном костюме, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Многие поклонники восхитились внешним видом певицы и начали выспрашивать у нее секреты стройности. Некоторые выдвинули предположения, что все дело в генетике.

Но не всем пришлось по вкусу новый снимок артистки: нашлись и те, кого он сильно встревожил. Некоторые фанаты заподозрили экстремально похудевшую Веру Брежневу в анорексии. Они попросили ее беречь себя и привели в пример Анджелину Джоли, которую недавно госпитализировали из-за расстройства пищевого поведения. Поклонники порекомендовали певице перестать худеть и даже поправиться: «Вера, куда ты худеешь? Остановись!», «Верочка, слишком похудела. Чуть-чуть бы, хоть пару килограммов прибавь», «Анорексия уже, что ли?», «Совсем отощала».

Виктория Озерова