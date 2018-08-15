Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

От Редактора

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

Сюжеты:

Эдгард Запашный показал фото «нового холостяка» Евгения Петросяна Бузову предлагают запретить во всей России из-за пропаганды гомосексуализма Стали известны подробности раздела имущества Риты Дакоты и Влада Соколовского Врачи полгода лечили российскую школьницу от бронхита и она умерла от рака «Фотошоп Арбузовой»: Ольгу Бузову высмеяли за отфотошопленные ягодицы «Я надел трусы!»: Панин снова облачился в женское белье «Трусы уже маленькие»: Поклонники попросили Билана быть поосторожнее с откровенными снимками Камнепад погубил российского альпиниста в горах Киргизии Топилин озвучил последствия отказа от повышения пенсионного возраста В Эстонии скончался оперный певец Тео Майсте Путин пожаловался на нехватку позитивного контента в социальных сетях Звезда сериала «Счастливы вместе» во второй раз выходит замуж
| | «Самец, похотливый кот»: Милонов резко высказался про измены Соколовского Дакоте

«Самец, похотливый кот»: Милонов резко высказался про измены Соколовского Дакоте

Сегодня, 15:08

Депутат не мог остаться в стороне от обсуждений развода звездной пары.

 Несколько дней назад поклонники исполнителей Риты Дакоты и Влада Соколовского были шокированы как новостью о разводе пары, так причиной расставания. Никто не ожидал, что Соколовский все три года отношений с избранницей изменял ей, даже несмотря на то, что в паре недавно родилась общая дочь.

После обнародования Дакотой информации об изменах супруга общественность безоговорочно приняла сторону обманутой жены, которая теперь станет еще и матерью-одиночкой. На стороне Соколовского оставались немногие, в том числе и семья, члены который говорили о том, что есть нечто, о чем Дакота умышленно умалчивает. Недавно депутат Виталий Милонов резко высказался про измены Соколовского Дакоте – он обвинил исполнительницу, что та сама виновата в том, что выбрала такого мужа. «У него на морде написало: самец, похотливый кот», - сообщил Милонов, подчеркивая, что поведение Соколовсокого говорит о том, что он «негодяй».


Новости по теме
«Вы знаете только одну из двух правд»: Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе
«Вы знаете только одну из двух правд»: Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе

Общественность продолжает бурно обсуждать развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Родственница молодого человека раскрыла некоторые подробности этой истории.

Малахов пришел в ярость из-за развода Дакоты и Соколовского
Малахов пришел в ярость из-за развода Дакоты и Соколовского

Телеведущий до сих пор не может поверить в расставание одной из самых крепких и красивых пар шоу-бизнеса.

«Прости за то, что вылила помои на меня»: Отец Соколовского «извинился» перед Дакотой
«Прости за то, что вылила помои на меня»: Отец Соколовского «извинился» перед Дакотой

 Родственники мужа-изменника певицы не осуждают его, говоря про некую «другую сторону медали».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости