«Самец, похотливый кот»: Милонов резко высказался про измены Соколовского Дакоте

Депутат не мог остаться в стороне от обсуждений развода звездной пары.

Несколько дней назад поклонники исполнителей Риты Дакоты и Влада Соколовского были шокированы как новостью о разводе пары, так причиной расставания. Никто не ожидал, что Соколовский все три года отношений с избранницей изменял ей, даже несмотря на то, что в паре недавно родилась общая дочь.

После обнародования Дакотой информации об изменах супруга общественность безоговорочно приняла сторону обманутой жены, которая теперь станет еще и матерью-одиночкой. На стороне Соколовского оставались немногие, в том числе и семья, члены который говорили о том, что есть нечто, о чем Дакота умышленно умалчивает. Недавно депутат Виталий Милонов резко высказался про измены Соколовского Дакоте – он обвинил исполнительницу, что та сама виновата в том, что выбрала такого мужа. «У него на морде написало: самец, похотливый кот», - сообщил Милонов, подчеркивая, что поведение Соколовсокого говорит о том, что он «негодяй».