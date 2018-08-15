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| | «С музыкой глубокая связь»: Галкин показал увлеченность Гарри пианино

«С музыкой глубокая связь»: Галкин показал увлеченность Гарри пианино

Сегодня, 14:53

Благодаря тому, что у детей Пугачевы и юмориста есть возможность общаться с талантливыми людьми, им очень повезло, так как есть у кого учиться.

 

В сети появилось новое виде Максима Галкина, на котором юморист показал увлеченность своего сына Гарри пианино. На записи счастливые звездные родители вместе с сыном слушают произведение Раймонда Паулса. Именно благодаря музыке, которая воодушевила мальчика, он с большим интересом знакомится с инструментом. Многие пользователи оставили положительные комментарии. Одни писали, что за лето Гарри сильно подрос, а когда вырастет, то станет высоким симпатичным молодым человеком.

Другие говорили, что у мальчика с музыкой глубокая связь. Помимо этого подписчики писали, что детям Пугачевой и Галкина повезло с родителями не из-за богатства, а из-за того, что у них есть много возможностей пообщаться и учиться у талантливых людей.


Анна Котова
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