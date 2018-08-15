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| | Дочь Светланы Лободы очень похожа на папу и названа в честь Тильды Суинтон

Дочь Светланы Лободы очень похожа на папу и названа в честь Тильды Суинтон

Сегодня, 14:41

Певица признается, что малышку она ласково называет Тилей, причем ассоциации с солистом Rammstein артистка считает ложными.

 

В конце августа младшей дочери Светланы Лободы исполняется 3 месяца. Малышка смогла за это время стать самой популярной звездной новорожденной, но не только потому что ее мама звезда первой величины на отечественной эстраде. Для этого есть еще пара весьма значимых причин.

В первую очередь, это необычное имя, во-вторых, закулисные интриги, связанные с личностью отца ребенка, ведь певица так и не раскрыла, кто он. Недавно журналисты пообщались с Лободой по этому поводу и попытались выведать все тайны, связанные с рождением дочки.

«Тильда Суинтон – одна из моих любимых актрис! Я влюблена в ее харизму! Она не похожа ни на кого, будто с другой планеты. Потому отсылка имеется», - заявила Светлана, по сути отмечая, что назвала дочку не женской версией имени предполагаемого отца – Тиля Линдеманна.

Также у Лободы спросили, насколько сильно дочка похожа на нее, на что певица заявила, что, на самом деле, «не очень». «Больше похожа на папу», - добавила певица, внеся очередную интригу.

Только лишь когда фанаты смогут увидеть лицо малышки, спор относительно того, действительно ли Тиль Линдеманн, солист рок-группы Rammstein, является ее отцом, должен быть окончен.


Николай Офицеров
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