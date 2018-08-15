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| | Родственники делят большое наследство Успенского

Родственники делят большое наследство Успенского

Сегодня, 14:29

После смерти знаменитого писателя его родным достанутся несколько особняков, стоимостью 150 млн рублей.

 14 августа из жизни ушел знаменитый писатель Эдуард Успенский, являющийся создателем таких персонажей как Кот Матроскин, Пес Шарик, Дядя Федор, Крокодил Гена, Братья Колобки и многих других. Творческая деятельность приносила Успенскому неплохой заработок, благодаря чему он смог позволить себе обзавестись движимым и недвижимым имуществом. Общая стоимость его состояния достигает 150 млн рублей. Сейчас родственники Успенского делят его большое наследство между собой.

Последнюю крупную покупку писатель сделал несколько лет назад – приобрел большой дом в Анапе стоимостью в 15 млн рублей. Дом на участке площадью в 700 квадратных метров Успенский обставил итальянской мебелью, и рассказывал, что это уже шестой его недвижимость. Теперь владельцами всего этого имущества станут дочь от первого брака по имени Татьяна, две дочери-близнецы Ирина и Светлана, появившиеся на свет во втором браке Успенского. Но вступить в наследство они смогут только спустя 6 месяцев после смерти отца.


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