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| | Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают в доме детскую комнату

Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают в доме детскую комнату

Сегодня, 14:28

Продюсер в новом интервью рассказал, что он и его жена решили обновить свое жилище в Швейцарии и готовят его к приезду малыша: в следующий раз супруги намерены взять с собой маленького племянника Иосифа Пригожина.

 

Недавно Валерия и Иосиф Пригожин шокировали поклонников в Instagram снимком с маленьким ребенком. Звезды уточнили, что малыш не приходится им внуком, и фанаты уже начали строить догадки, но быстро выяснилось, что мальчик – сын брата Иосифа Пригожина. Теперь продюсер рассказал, что они вместе с Валерией обустраивают в доме в Швейцарии детскую. Иосиф Пригожин уточнил, что они решили обновить жилище и заодно подготовить его к приезду маленького ребенка, так как в следующий раз они планируют приехать «в расширенном составе»: «Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое – кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель».

Иосиф Пригожин признался, что они с Валерией очень хотят детей, поэтому нянчиться с племянником им в радость. Продюсер отметил, что когда берет мальчика на руки, то снова чувствует себя молодым отцом.


Виктория Озерова
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