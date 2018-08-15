Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают в доме детскую комнату

Продюсер в новом интервью рассказал, что он и его жена решили обновить свое жилище в Швейцарии и готовят его к приезду малыша: в следующий раз супруги намерены взять с собой маленького племянника Иосифа Пригожина.

Недавно Валерия и Иосиф Пригожин шокировали поклонников в Instagram снимком с маленьким ребенком. Звезды уточнили, что малыш не приходится им внуком, и фанаты уже начали строить догадки, но быстро выяснилось, что мальчик – сын брата Иосифа Пригожина. Теперь продюсер рассказал, что они вместе с Валерией обустраивают в доме в Швейцарии детскую. Иосиф Пригожин уточнил, что они решили обновить жилище и заодно подготовить его к приезду маленького ребенка, так как в следующий раз они планируют приехать «в расширенном составе»: «Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое – кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель».

Иосиф Пригожин признался, что они с Валерией очень хотят детей, поэтому нянчиться с племянником им в радость. Продюсер отметил, что когда берет мальчика на руки, то снова чувствует себя молодым отцом.

Виктория Озерова