Звезда сериала «Счастливы вместе» во второй раз выходит замуж

Суженным Юлии Захаровой оказался фотограф Алексей Новгородский.

В декабре прошлого года звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова сообщила обществу, что разводится с мужем рок-музыкантом Александром Дорониным. Развод актриса пережила тяжело, а также призналась, что супруг бил ее. Захарова сообщила, что через время встретила замечательного мужчину, понимающего ее, и чувствует себя защищенной по всем фронтам. Артистка рассказала, что познакомились они с возлюбленным благодаря друзьям. Сейчас пара живет на съемной квартире, а в ближайшее время Юлия собирается во второй раз выйти замуж.

Напоминаем, что до прошлого брака у Юлии Захаровой был еще и гражданский брак с режиссером Константином Богомоловым, который продлился шесть лет.

Анна Котова