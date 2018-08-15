Уговорила все-таки: Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте впервые спела с мамой и бабушкой в караоке

Клавдия Земцова, несмотря на знаменитых маму и бабушку, растет крайне скромной и стеснительной девочкой.

Однажды она уже выходила с Кристиной Орбакайте на сцену, но тогда жутко стеснялась, а теперь она не только вышла, но и решила спеть со знаменитой родительницей дуэтом. Гордая чадом мама в Stories для Instagram отметила: «Уговорила все-таки».

«Как только Клавдия родилась, мама прозвала ее «капелькой». Она все время видит в ней себя. Дочка бывает чуточку застенчива и диковата что ли? Ей сначала надо просканировать человека, а туже только после этого она скажет: «Здравствуйте». Я ее постоянно за это ругаю и говорю, что она невоспитанная и ей должно быть стыдно», - признавалась как-то журналистам Кристина Орбакайте.

На данный момент мама с дочкой в компании их папы Михаила Земцова и коллег с родственниками – Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Валерия и Виолы Сюткиных, Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева – отдыхают в Юрмале.

Звезды любят устроить дружеские посиделки, насладиться морем и сыграть в гольф в компании российского хореографа Аллы Духовой.

Николай Офицеров