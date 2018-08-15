«Потрясающе красива»: Катя Варнава восхитила поклонников новым фото

Артистка в своем Instagram-аккаунте поделилась также размышлениями о молодежном форуме «Таврида», но подписчики больше внимания обратили на ее внешность и образ, отметив «необычайную» красоту глаз и губ.

Катя Варнава недавно посетила молодежный форум «Таврида» и тут же поделилась впечатлениями от мероприятия в своем Instagram-аккаунте. Ведущая отметила речь Никиты Высоцкого о его легендарном отце, назвав ее действительно мотивирующей. Звезда сообщила, что считает подобные молодежные форумы «мощными площадками», которые дают талантливым людям шанс на реализацию и успех и вдохновляют их говорить и делать, что они хотят. Пост Катя Варнава сопроводила селфи с автомобиля. На нем она запечатлена в блузе в бело-синюю полоску, образ ведущая дополнила колье, длинными сережками и натуральным макияжем.

Снимок буквально восхитил поклонников, они обратили больше внимания не на размышления звезды, а ее внешний вид, и рассыпались в комплиментах: «Потрясающе красива», «Ресницы - просто шик», «У Вас такие красивые глаза) можно утонуть», «Вы прекрасны!!!». Нашлись и те, кто заметил весь пост, но и к его смыслу у фанатов не нашлось претензий: «Обожаю читать ваши посты, так много интересного и важного для себя узнаю», «Правильные слова», «Спасибо Катя за пост, нужные и правильные слова».

Виктория Озерова