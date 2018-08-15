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| | Без лишнего внимания: Алла Пугачева отправит приемного сына в обычную школу

Без лишнего внимания: Алла Пугачева отправит приемного сына в обычную школу

Сегодня, 14:11

Родным детям 69-летней Примадонны и 42-летнего Максима Галкина в школу пойти придется лишь через пару лет, но вот приемному сыну артистки – уже в этом году. 

 

История выглядит следующим образом. В 2014 году сын родного брата Примадонны Влад Пугачев развелся со своей супругой Викторией и улетел в Израиль для прохождения курса реабилитации. В России у него остался сын, который является внучатым племянником Алле Пугачеве – 3-летний мальчик Женя.

Певица решила в 2015 году взять над мальчиком опеку и сейчас обеспечивает его полностью всем необходимым. Приемный сын артистки обитает в Подмосковье, в доме водителя, который долгие годы работает на Аллу Борисовну. Женя в этом году собирается отправиться в первый класс.

Источники из близкого окружения Аллы Пугачевой утверждает, что она, дабы не привлекать лишнего внимания, решила отправить мальчика в обычную школу, однако подготовка к новому этапу в жизни проходит у него на высочайшем уровне.

«Женя сейчас активно готовится к первому классу – каждую неделю активно занимается с репетитором. Учебное заведение выбрали самое обычное, без наворотов, чтобы не привлекать лишнего внимания. Тетя уже купила все необходимое: нарядную форму, портфель, тетрадки», - говорит близкий к Пугачевой источник.


Николай Офицеров
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