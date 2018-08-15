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| | Физиономист раскрыл тайные черты характера Галкина и рассказал о его изменах Пугачевой

Физиономист раскрыл тайные черты характера Галкина и рассказал о его изменах Пугачевой

Сегодня, 13:11

Пародист Максим Галкин признан одной из самых загадочных звезд шоу-бизнеса. Тайные черты характера юмориста раскрыл физиономист Евгений Жилин.

Эксперт внимательно изучил изображение Максима Галкина и заметил, у артиста треугольная форма лица и хорошо выделяющиеся скулы. Это говорит о пунктуальности, твердых жизненных принципах, моральной устойчивости и преданности. Глаза у Максима Галкина небольшие, но выразительные. Он ревнив, однако остро ощущает свои недостатки. Телеведущий интеллигентен, об этом свидетельствует ровный нос средних размеров. Юморист способен договариваться с людьми и идти на уступки, но в разумных пределах. Физиономист назвал Максима Галкина уравновешенным человеком, хотя на первый взгляд создается впечатление, будто он очень эмоционален.

Уголки губ юмориста практически постоянно приподняты – это верный признак оптимизма. Максим Галкин никогда не станет общаться с неприятным ему человеком. Верхняя губа у комика тоньше нижней. Это доказывает склонность часто менять любовниц. Эксперт убежден, этот пункт не касается Максима Галкина. Как рассказал специалист, пародист никогда не изменял своей супруге певице Алле Пугачевой.


Домбровский Сергей
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