Физиономист раскрыл тайные черты характера Галкина и рассказал о его изменах Пугачевой

Пародист Максим Галкин признан одной из самых загадочных звезд шоу-бизнеса. Тайные черты характера юмориста раскрыл физиономист Евгений Жилин.
Эксперт внимательно изучил изображение Максима Галкина и заметил, у артиста треугольная форма лица и хорошо выделяющиеся скулы. Это говорит о пунктуальности, твердых жизненных принципах, моральной устойчивости и преданности. Глаза у Максима Галкина небольшие, но выразительные. Он ревнив, однако остро ощущает свои недостатки. Телеведущий интеллигентен, об этом свидетельствует ровный нос средних размеров. Юморист способен договариваться с людьми и идти на уступки, но в разумных пределах. Физиономист назвал Максима Галкина уравновешенным человеком, хотя на первый взгляд создается впечатление, будто он очень эмоционален.
Уголки губ юмориста практически постоянно приподняты – это верный признак оптимизма. Максим Галкин никогда не станет общаться с неприятным ему человеком. Верхняя губа у комика тоньше нижней. Это доказывает склонность часто менять любовниц. Эксперт убежден, этот пункт не касается Максима Галкина. Как рассказал специалист, пародист никогда не изменял своей супруге певице Алле Пугачевой.