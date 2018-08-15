«И как Вы книги пишите»: Поклонники раскритиковали пост Розы Сябитовой за ошибки

В своем Instagram-аккаунте ведущая поделилась мнением по поводу работы и жизни, но подписчикам это не понравилось. Некоторые из них даже назвали размышления соведущей «Давай поженимся» «бредом» и пообещали отписаться.

Роза Сябитова активно ведет личный микроблог в Instagram и часто делится с подписчиками не просто фото и видео из жизни или работы, но и своими размышлениями. На этот раз ведущая оставила свое мнение о больших деньгах. Она отметила, что нужно научиться не только их зарабатывать, но и с ними жить, так как всегда на что-то не хватает и хочется больше. На обычные радости, такие как походы в театр и отдых на даче, не остается времени, потому что нужно снова зарабатывать. Роза Сябитова отметила, что она это понимает, и призналась, что сама «не может остановиться».

Менее чем за час пост оценили около полтысячи подписчиков ведущей. Поклонники оставили позитивные комментарии, но многие раскритиковали публикацию за грамматические ошибки: «И как Вы книги пишите, если даже здесь ошибки», «А ошибок у Розы много, это точно», «А я считала Вас самодостаточной женщиной». Некоторым не понравился и смысл поста: «Бесишь ты меня Роза, отпишусь. Устала твой бред читать!».

Виктория Озерова