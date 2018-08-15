«Это бомба»: Друг Сергея Шнурова рассказал о его новой пассии

Слухи о том, что у лидера группы «Ленинград» появилась новая возлюбленная, ходят давно, но ее личность остается секретом. Стас Барецкий слегка приоткрыл завесу над этой тайной и обнадежил поклонников музыканта, что скоро все станет известно.

Развод Сергея и Матильды Шнуровых обрастает все новыми слухами. Так причина их расставания остается неизвестной, а раздел имущества не просто затянулся, а грозит стать одним из самых скандальных, так как Матильда планирует отсудить у экс-супруга 90 процентов общего имущества и не разрешает ему даже видеться с кошкой. При этом в Сети не утихает обсуждение новой возлюбленной музыканта, но ее имя так и остается секретом. По слухам, новой девушкой Сергея Шнурова стала его давняя подруга - 48-летняя издательница Ника Белоцерковская, также поклонники предполагали, что лидер группы возобновил отношения с экс-возлюбленной актрисой Оксаной Акиньшиной, но пока эта информация не была официально подтверждена или опровергнута.

В новом интервью друг Сергея Шнурова рок-музыкант Стас Барецкий рассказал и о новой пассии лидера группы «Ленинград». Он подтвердил, что у его коллеги появилась возлюбленная, но не стал называть ее имя, и отметил: «Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна».

Виктория Озерова