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  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

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Обвинённая в бытовом алкоголизме Волочкова, скрывает больные ноги за цветами

Сегодня, 12:58

Новое фото Анастасии Волочковой, где балерина снята за завтраком на фоне моря вызвало неоднозначное обсуждение.

Подписчики разделились на два лагеря. Поклонники тихо восхищались всем, что попадало в поле зрения. Аккуратный газон, тихое море, холодное шампанское в изящном бокале, и, наконец, красивые ноги примы. Хейтеры, не стесняясь, хаяли те же самые вещи. Газон обозвали засохшим, море - лужей, шампанское на завтрак – признаком алкоголизма. Особенно досталось ногам Анастасии, обутым в тапочки с огромными розочками.

Высказывались уверенные предположения о том, что цветок скрывает изувеченный тренировками большой палец.

«Неужели не понятно, что тапки с цветком на большом пальце выбираются специально, чтоб скрыть его дефектный вид», - написал один из подписчиков.

Прочим частям ног досталось не меньше. Бёдра сравнили с ляжками культуриста, икры с ногами паралитика. Кое-кто предполагал, что визуальный эффект вызван непрофессиональной съёмкой и рекомендовал не просить фотографировать горничных.

Как всегда, в конце перешли на личности. «О, жестокий мир, почему ты убрал со сцены бесталанную балерину?! Пусть и дальше скакала бы наша лошадь, пытаясь проломить сцену», - дополнил один из хейтеров. Победу в этот раз не одержал никто, как обычно все остались при своих.


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