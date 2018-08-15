Обвинённая в бытовом алкоголизме Волочкова, скрывает больные ноги за цветами

Новое фото Анастасии Волочковой, где балерина снята за завтраком на фоне моря вызвало неоднозначное обсуждение.

Подписчики разделились на два лагеря. Поклонники тихо восхищались всем, что попадало в поле зрения. Аккуратный газон, тихое море, холодное шампанское в изящном бокале, и, наконец, красивые ноги примы. Хейтеры, не стесняясь, хаяли те же самые вещи. Газон обозвали засохшим, море - лужей, шампанское на завтрак – признаком алкоголизма. Особенно досталось ногам Анастасии, обутым в тапочки с огромными розочками.

Высказывались уверенные предположения о том, что цветок скрывает изувеченный тренировками большой палец.

«Неужели не понятно, что тапки с цветком на большом пальце выбираются специально, чтоб скрыть его дефектный вид», - написал один из подписчиков.

Прочим частям ног досталось не меньше. Бёдра сравнили с ляжками культуриста, икры с ногами паралитика. Кое-кто предполагал, что визуальный эффект вызван непрофессиональной съёмкой и рекомендовал не просить фотографировать горничных.

Как всегда, в конце перешли на личности. «О, жестокий мир, почему ты убрал со сцены бесталанную балерину?! Пусть и дальше скакала бы наша лошадь, пытаясь проломить сцену», - дополнил один из хейтеров. Победу в этот раз не одержал никто, как обычно все остались при своих.