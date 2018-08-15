«К своим съездил»: Рома Жёлудь засветился на гей-параде в Берлине

Для Ромы Жёлудя поездки на европейские гей-парады стали привычным делом. Видеоблогер поделился своими впечатлениями о шествии поклонников однополой любви в Берлине.

На ежегодный гей-парад в Берлине, Жёлудь прибыл в составе внушительной российской делегации. Кроме ЛГБТ-активистов, в ней находились борцы за права других меньшинств, а также ВИЧ-инфицированные, желающие поделиться своими проблемами. Кроме традиционного шествия по улицам города, участники мероприятия проводили различные встречи, диспуты и концерты. В частности, на импровизированном мастер-классе было предложено правильно употреблять термины: не «больные СПИД», не «ВИЧ-положительные, а «ВИЧ-позитивные».

Кроме Ромы Жёлудя на параде засветились известные личности в мире геев, трансгендеров и гендерквиров – Женя Светски, Герман Сафин и Валерия Любарская. Пользователи Сети сдержанно прореагировали на эту, набившую оскомину, тему. Комментаторы предположили, что видеоблогер, воспользовавшись подходящим случаем, прокатился в Берлин и потусовался в компании себе подобных: «К своим съездил».

Дмитрий Брокгауз