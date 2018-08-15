Земфира откровенно рассказала об отношениях с Литвиновой

По мнению артистки, творчество режиссера очень задело ее, так как оно выходит за все возможные рамки.

Недавно Земфира пообщалась со своими поклонники в сети и ответила на все вопросы. Именно в этой беседе артистка откровенно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой. Сама исполнительница говорит, что творчество режиссера не сравнимо с остальными, а она сама очень удивительный человек. По поводу романтических отношений между звездами, как говорят слухи, Земфира не подтвердила. Певица заявила, что если пользователи ждут от нее признания, то такие отношения между знаменитостями невозможны по многим причинам. При этом артистка говорит, что Рената для нее самый близкий и родной человек и друг: «Мое все».

Помимо этого Земфира сообщила, что у Литвиновой есть мужчина, который является отцом ее дочери. К избраннику своей подруги исполнительница относится с уважением.

Анна Котова