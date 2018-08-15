Елена Воробей мечтала исполнить песню на юбилее Успенского

У актрисы Елены Воробей были большие планы на сотрудничество с литератором, но смерть Эдуарда Успенского перечеркнула их.

Как отметила Елена в своей публикации в Instagram, смерть Эдуарда Успенского стала для неё большим ударом. Она с большой теплотой и скорбью говорила о значении творчества писателя для огромного количества людей и для неё лично. Воробей вспоминала героев произведений Успенского, мультфильмы по его сценариям, песни, которые знают люди разных возрастов. Актриса рассказала, что она так мечтала исполнить на юбилейном концерте писателя «Песенку про Антошку», но теперь этим планам сбыться не суждено.

Писатель Эдуард Успенский скончался от онкологического заболевания в возрасте 80 лет. Он был автором многих любимых народом произведений о Простоквашино, Чебурашке, Крокодиле Гене, Ивашке из Дворца пионеров и многих других. Многие благодарят писателя в соцсетях: «Спасибо за детство!».

Дмитрий Брокгауз