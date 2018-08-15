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От Редактора

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| | Лера Кудрявцева призналась, как назвала дочь

Лера Кудрявцева призналась, как назвала дочь

Сегодня, 10:51

13 августа 47-летняя звезда родила малышку. Ведущая не стала годами скрывать ребенка и даже сразу раскрыла имя новорожденной.

 

С начала нынешнего года поклонники были в уверенности, что Лера Кудрявцева снова беременна. Знаменитость постоянно игнорировала данную информацию, но к летнему сезону округлившийся животик Лера не смогла уже скрывать, поэтому решила на некоторое время исчезнуть из сети. 13 августа Кудрявцева родила девочку и опубликовала первое фото в сети. Через время знаменитость сообщила, что чувствует себя хорошо. Даже пообещала своей подруге Ирине Салтыковой в скором времени заехать к ней на чай. Однако имя малышки так и не стала называть.

На следующий день общественность все же узнала, как Лера Кудрявцева с супругом назвали дочку. Друзья знаменитости говорят, что счастливые родители назвали девочку Марией. Поклонники артистки надеются, что смогут в скором времени увидеть лицо малышки.


Анна Котова
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