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| | Ради молодой возлюбленной Петросян прибегает к уколам красоты

Ради молодой возлюбленной Петросян прибегает к уколам красоты

Сегодня, 10:20

Общественность активно обсуждает развод юмористов. Сейчас у комика новая избранница – молодая помощница.

 

Некоторое время назад стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся. Дело в том, что почти 15 лет звезды не жили вместе. Все это время юморист крутил роман со своей 29-летней помощницей. Предположительно именно она и стала причиной развода и раздела имущества, ведь за последнее время помощница стала владелицей квартир на сумму почти в 300 млн рублей. Друзья артиста рассказали, что когда в жизни Петросяна появилась молодая помощница, он на глазах расцвел и прислушивался к ее мнению, а она во всем помогала артисту и ухаживала за ним.

Бывший коллега сообщил, что юморист как будто под гипнозом и постоянно пытается омолодиться, и делает уколы красоты. По наставлению помощницы Петросян отдыхает только на СПА-курортах, делает массажи и колет ботокс. Также он посещает маникюры, педикюры и косметологов.


Анна Котова
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