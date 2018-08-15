Ольга Бузова рассекретила свои чувства к Тарасову

Знаменитости уже почти два года в разводе. Это время далось нелегко артистке, ведь она была в отношениях с футболистом четыре года и любила его, несмотря на предательство.
По истечению долгого времени Ольга Бузова все же решилась высказаться о своих чувствах к Дмитрию Тарасову. Артистка утверждает, что бывший супруг изменил ей с моделью Анастасией Костенко, хотя сам спортсмен опровергает эту информацию. Однако Тарасов после развода женился на Костенко, а в этом году они стали родителями. Самой исполнительнице в личной жизни не так везет, сейчас она в активном поиске избранника. Сейчас Бузова на пике своей популярности, занимается не только творчеством и открыла свой бизнес. Однако артистке мало этого, по ее словам, ей хочется обычного женского счастья и любви. Находясь в полном отчаянии, Ольга решилась на новый проект «Замуж за Бузову».
Перед стартом показа нового шоу, которое произойдет 26 август, у Бузовой спросили, прошли ее чувства к экс-супругу. По реакции исполнительницы на вопрос стало понятно, что чувства еще остались. Однако по заверениям артистки, она уже не любит Дмитрия Тарасова, но обратила особое внимание, что очередного предательства не сможет пережить.