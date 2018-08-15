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| | Ольга Бузова рассекретила свои чувства к Тарасову

Ольга Бузова рассекретила свои чувства к Тарасову

Сегодня, 10:30

Знаменитости уже почти два года в разводе. Это время далось нелегко артистке, ведь она была в отношениях с футболистом четыре года и любила его, несмотря на предательство.

 

По истечению долгого времени Ольга Бузова все же решилась высказаться о своих чувствах к Дмитрию Тарасову. Артистка утверждает, что бывший супруг изменил ей с моделью Анастасией Костенко, хотя сам спортсмен опровергает эту информацию. Однако Тарасов после развода женился на Костенко, а в этом году они стали родителями. Самой исполнительнице в личной жизни не так везет, сейчас она в активном поиске избранника. Сейчас Бузова на пике своей популярности, занимается не только творчеством и открыла свой бизнес. Однако артистке мало этого, по ее словам, ей хочется обычного женского счастья и любви. Находясь в полном отчаянии, Ольга решилась на новый проект «Замуж за Бузову».

Перед стартом показа нового шоу, которое произойдет 26 август, у Бузовой спросили, прошли ее чувства к экс-супругу. По реакции исполнительницы на вопрос стало понятно, что чувства еще остались. Однако по заверениям артистки, она уже не любит Дмитрия Тарасова, но обратила особое внимание, что очередного предательства не сможет пережить.


Анна Котова
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