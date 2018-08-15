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 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

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| | «То цветочки, то трусы, то попа»: Бузову раскритиковали за однообразие

«То цветочки, то трусы, то попа»: Бузову раскритиковали за однообразие

Сегодня, 09:40

Помимо этого, пользователи озадачились, как можно посещать концерты артистки, на которых она пьяная начинает кривляться и поет под фонограмму. 

 

Ольга Бузова продолжает публиковать новые фотографии на радость не только поклонникам, но и хейтеров. На новом снимке артистка предстала перед пользователями с огромным букетом роз, на фоне дорогой машины. Судя по выражению лица на снимке, Ольга в момент съемки счастливая. Однако не все пользователи восхитились публикацией. Многие начали критиковать артистку за однообразные фото. По мнению подписчиков, то выставленная нога, то цветочки, то трусы, то попа, уже противно смотреть на это. Также некоторые написали, что Бузова становится похожа на Волочкову, так же публикует откровенные снимки, поднимая популярность.

???????????? #спасибо ????

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Однако некоторые пользователи все время твердят артистке, что большая половина ее аудитории – это несовершеннолетние дети. Именно поэтому исполнительнице стоит задуматься и пересмотреть свое поведение. Однако больше всего возмущение распространилось на то, что Бузова перед своими выступлениями пьет алкоголь, а во время исполнения песен начинает кривляться и не подобающе себя вести, тряся при этом гениталиями.


Анна Котова
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