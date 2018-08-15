«То цветочки, то трусы, то попа»: Бузову раскритиковали за однообразие

Помимо этого, пользователи озадачились, как можно посещать концерты артистки, на которых она пьяная начинает кривляться и поет под фонограмму.

Ольга Бузова продолжает публиковать новые фотографии на радость не только поклонникам, но и хейтеров. На новом снимке артистка предстала перед пользователями с огромным букетом роз, на фоне дорогой машины. Судя по выражению лица на снимке, Ольга в момент съемки счастливая. Однако не все пользователи восхитились публикацией. Многие начали критиковать артистку за однообразные фото. По мнению подписчиков, то выставленная нога, то цветочки, то трусы, то попа, уже противно смотреть на это. Также некоторые написали, что Бузова становится похожа на Волочкову, так же публикует откровенные снимки, поднимая популярность.

???????????? #спасибо ???? A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 14, 2018 at 4:34pm PDT

Однако некоторые пользователи все время твердят артистке, что большая половина ее аудитории – это несовершеннолетние дети. Именно поэтому исполнительнице стоит задуматься и пересмотреть свое поведение. Однако больше всего возмущение распространилось на то, что Бузова перед своими выступлениями пьет алкоголь, а во время исполнения песен начинает кривляться и не подобающе себя вести, тряся при этом гениталиями.

Анна Котова