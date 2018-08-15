Постаревшая Мадонна неприятно удивила поклонников

Перед празднованием 60-летнего юбилея исполнительница опубликовала в сети новое фото. Поклонники отметили, что артистка выглядит намного старше своего истинного возраста.

Новое фото в Instagram-аккаунте Мадонны поразило поклонников. Дело в том, что артистка сильно постарела за последнее время, чем неприятно удивила поклонников. На снимке исполнительница изображена в красной феске с шипами, из-под которой виднелись белые косы. Публикацию Мадонна подписала, что сейчас носит торт на голове, осталось всего два дня. Большая половина подписчиков разочаровалась образом артистки, который она приняла перед 60-летием.

В комментариях подписчики оставляли совсем не веселые отзывы, назвав исполнительницу «старушкой». Также они отметили, что певица выглядит примерно лет на 10 старше своего истинного возраста. Помимо этого пользователи заметили, что за последнее время Мадонна изменилась до неузнаваемости.

Анна Котова