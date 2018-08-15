Сапожник без сапог? Эвелина Бледанс издала книгу для «счастливых» женщин

Произведение получило название «Страницы счастья». В нем артистка поделилась своими секретами красоты и успеха.

Многие знаменитости уже издали свои книги на разные темы. Еще одной писательницей стала артистка Эвелина Бледанс. В своей книге, которая называется «Страницы счастья», знаменитость поведала не только о своей жизни, но и поделилась секретами красоты и успеха, который сейчас превыше всего. Помимо этого, Эвелина поведала о том, что даже трудности, уготованные жизненным путем, не должны становится причиной не быть счастливой. Также артистка призналась во всех рецептах для сохранения молодости и красоты, которыми сама пользуется.

В Сети уже принялись язвить на этот счет, интересуясь, почему она, являясь «сапожником без сапог», рассказывает, как быть счастливой, красивой и успешной. По мнению комментаторов, подобные книги могут издавать люди, успешные во всех сферах жизни, в том числе и в семейных отношениях. Пока в бумажном варианте книги пока нет, но все желающие могут получить онлайн-версию. Данная возможность доступна всего за 300 рублей.

Анна Котова