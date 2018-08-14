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| | Дочка Петросяна рассказал об отношениях с родителем

Дочка Петросяна рассказал об отношениях с родителем

Вчера, 23:06

Родственница не собирается влезать в судебные дела мачехи и родного отца.

Большую часть жизни Викторина Петросян, дочь комика, прожила в США. Девушка преуспела заграницей, ей удалось организовывать собственные выставки. Со временем Викторина открывала свой бизнес. Дочь юмориста заявила, что у них с отцом «взрослые отношения».

Изначально девушка продавала в США русские сувениры, в основном матрешки. Потом начала торговать елочными украшениями, которые красовались на витринах самых элитных магазинов Нью-Йорка.

Викторина не желает наблюдать за процессом разделения владений Степаненко и Петросяна. Девушка заявила, что общается с отцом крайне редко, так как он постоянно выступает, а она занимается бизнесом.

«У нас взрослые отношения взрослых людей», - отметила родственница.

Известно, что юморист и его дочь общаются не совсем уж и тепло. Петросян разгневался на зятя, который увез Викторину в США. Комик считает, дети должны быть рядом с родителями, потому что нужно поддерживать друг друга. Викторина не ожидала, что мачеха и отец когда-либо разведутся. Степаненко относилась к девушке как к родной дочери, а тут уже готова отобрать у Петросяна последние штаны.


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