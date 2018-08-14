Анна Семенович отправила в последний путь крестную маму

Артистка Анна Семенович поделилась с подписчиками в Instagram своей болью. Она отправила в последний путь свою крестную маму – тетю Таню.

Семенович сравнила скоротечность жизни с переворачиваемыми страницами книги. Солистка временно откажется от репетиций, посещений социальных сетей, публикаций сообщений на виртуальных ресурсах. Мать Анны Семенович дружила с умершей крестной со школы. Женщины называли себя сестрами. Тетя Таня была очень отзывчивым человеком. Она всегда помогала другими людям и воспитала замечательную дочь и прекрасную внучку. Семенович хочет поддержать свою мать в трудную минуту. Женщина тяжело переживает смерть подруги.

Семенович просит всех небезразличных поставить в церкви свечу за ее крестную. Пользователи выразили сочувствие по поводу утраты артистки. Поклонники советуют певице сжать волю в кулак и мужественно перенести это печальное событие. Один из комментаторов напомнил, каждый из нас рано или поздно покинет данный мир. Это произойдет в тот момент, когда у нашей души не останется ничего общего с планетой. Тогда она воспарит к новым высотам и оставит позади боль и страдания.

Домбровский Сергей