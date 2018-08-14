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| | «Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте

«Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте

Вчера, 22:51

Пение телеведущей невозможно слушать даже после обработки автотюном. Бузова в данный момент путешествует по популярным курортным городам и старается радовать своих фанатов.

В Сети появилось видео с одного из новых выступлений Ольги Бузовой, которое фанаты оценили как одно из самых худших. Певица, постоянно сообщающая о том, что не поет под фонограмму, и в этот раз просто открывала рот под свои песни, не особо заботясь о том, попадает она в ноты или нет. Однако это еще можно было простить, но ведь и сами песни, донельзя исправленные с помощью автотюна, даже преданные поклонники звезды «Дома-2» буквально не выдерживают. Бузова настолько распугала туристов курортного города пением на своем концерте, что ей приходилось выступать перед практически опустевшим залом.

После появления видео с концерта свои отзывы о нем оставили некоторые зрители: «Кровь из ушей», «Под фанеру может и пингвин петь», «Одни дети в зале», «Боже мой, ты на дьявола похожа в этом ролике», «Сплошное мракобесие и полный тотальный апокалипсис. Сам Сатана скачет под фанеру, а зомби ведутся на этот ужас», «Оля, как не стыдно за эти дурнопахнущие экскременты? Еще и деньги, цветы, игрушки с детей брать… Ты сама им должна платить, чтобы они на эту дикость смотрели». Вместе с этим огромное количество фанатов исполнительницы продолжают писать как все «круто» и что «Бузова богиня».


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