Рэпер Джиган показал голые ягодицы жены и обматерил хэйтеров

Фанаты возмущены грубым ответом исполнителя из-за критики пошлого фото.

На новом фото рэпер Джиган стоит в воде в пляжных шортах, а у него на руках в странной позе с выпяченными ягодицами сидит его супруга. Пользователей шокировало то, что исполнитель фактически показал своим фанатам голые ягодицы жены. «Все правильно, Джиган, продолжай радовать нас ***ой своей жены! Что может быть лучше, чем голая красивая *опа чужой жены! Давай! Ещё сиськи не забывай! Будем рады!! Тьфу», - написал один комментаторов. Неожиданно Джиган ответил на критику в резкой форме: «Хейтеры, сосите ***!», но после этого фанаты разозлились на рэпера еще больше.

Когда Джиган обматерил своих хэйтеров, последние начали писать разнообразные оскорбления в его сторону и в отношении его жены. В то же время поклонники рэпера сообщили о том, что шокированы тем, как Джиган матерится – на его станице могут сидеть дети, подростки, а матерные слова со стороны кумира являются очень плохим примером для них.