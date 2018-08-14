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| | Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество

Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество

Вчера, 22:25

В общей сумме экс-супруги не разделили около 130 млн руб.

Константин Иванов, московский риелтор, сообщил, что в столице РФ есть недвижимость, принадлежащая юмористу и бывшей жене. Однако все квартиры записаны исключительно на Петросяна.

Иванов заявил, что если верить слухам, то у знаменитых юмористов есть на Сеченовском переулке три огромных квартиры, которые в общей сумме стоят порядка 130 млн руб.

Первую оценили в 65 млн руб, она имеет 138,7 кв м. Вторая стоит около 36 млн руб. Квартира площадью в 92 «квадрата». Последнюю оценили в 28 млн руб и имеет она 64 кв м.

Однако на этом недвижимость не заканчивается, в ассортименте у Петросяна есть еще несколько квартир, которые в общем стоят около 100 млн руб. Адвокат юмориста заявил, что Петросян не намерен разделять свою собственность, максимум может отдать картину «Дуб».


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