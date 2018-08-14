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| | Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина

Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина

Вчера, 22:08

Развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал громким событием. Правозащитники артистов говорят, что они на самом деле уже давно не живут вместе, а молчали о расставании только ради совместного бизнеса.

Бракоразводный процесс начался со скандального заявления Степаненко. Она пожелала отсудить у мужа 80% имущества на сумму полтора миллиарда рублей. Петросян нанял адвоката Сергея Жорина, знаменитого правозащитника, часто отстаивающего интересы звезд шоу-бизнеса. Степаненко прибегла к услугам специалиста, защищавшего в 2011 году самого президента России Владимира Путина Елену Забралову. Тогда лидер РФ обвинил Бориса Немцова, Владимира Рыжкова и Владимира Милова в хищении миллиардов рублей в 90-е годы XX века. Политики подали на Путина заявление в суд. Интересы руководителя России защищала Забралова, которую сейчас наняла Степаненко.

Адвокат Немцова Вадим Прохоров тогда жаловался, что судья отстаивала интересы Путина. Ему не следовало вообще обращаться за услугами правозащитника. Елена Забралова выступала в роли адвоката Патриарха Кирилла. Тогда священник отсудил 19 миллионов рублей у хирурга Юрия Шевченко в пользу РПЦ. Затем Забралова отстаивала интересы руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Елена Степаненко прибегла к помощи очень известного в узких кругах специалиста.


Домбровский Сергей
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