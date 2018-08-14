«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии «Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным «Если ты меня не любишь»: Дочь Маликова спровоцировала слухи о романе с Кридом «Тарифище»: МТС анонсировал новый тариф с безлимитным интернетом и звонками Фигуристка Крылова пострадала в ДТП «Пустой зал»: Подписчики назвали «ужасом» выступление Бузовой в Геленджике Дочь Маликова удивила поклонников схожестью с дедушкой
| | 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом

37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом

Сегодня, 21:25

Актер Маколей Калкин встречается с 30-летней Брэндой Сонг. Влюбленные хотят завести много детей и «активно работают над этим вопросом». Такое заявление сделала 37-летняя звезда фильма «Один дома».

Маколей Калкин представляет себе изумительных азиатских детишек, бегающих по дому. Отец Брэнды Сонг китаец, а мать таиландка. Именно поэтому воображение знаменитости рисует подобные картины. Маколея Калкина заметили в обществе своей нынешней возлюбленной летом прошлого года. Папарацци сняли их на камеру в ресторане Лос-Анджелеса. Звезда фильма «Один дома» ужинал с избранницей в романтической обстановке: на столе горели свечи, а в бокалах искрилось вино. До этого Маколей Калкин встречался с Милой Кунис девять лет.

Актер познакомился с Брэндой Сонг во время работы над кинокартиной Changeland. В ленте рассказывается о двух друзьях, отправившихся в Таиланд. Друзья Калкина рады, поскольку избранница воздействует на него положительно. Актер начал заниматься спортом, стал выглядеть лучше. Он набрал несколько килограммов мышечной массы. Ранее Калкин сильно похудел, поскольку пристрастился к наркотикам.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Маколей Калкин рассказал, почему ему трудно пересматривать
Маколей Калкин рассказал, почему ему трудно пересматривать "Один дома"

О своем отношении к фильму "Один дома" рассказал актер, получивший в нем главную роль. Фильм превратил Маколея Калкина в суперзвезду.

Обезумевший Маколей Калкин показал свой «Оскар» с куклами и педикюром
Обезумевший Маколей Калкин показал свой «Оскар» с куклами и педикюром

Маколей Калкин, прославившийся рядом ролей главного героя первых фильмов из франшизы «Один дома», показал собственный «Оскар» - назвал своих претендентов на…

Маколей Калкин рассказал о том, как лишился девственности
Маколей Калкин рассказал о том, как лишился девственности

Маколей Калкин является крайне редким гостем для телевизионных и радиоэфиров, но вот на подкаст Анны Фарис Unqualified решил сделать исключение и дал…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости