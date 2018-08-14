37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом

Актер Маколей Калкин встречается с 30-летней Брэндой Сонг. Влюбленные хотят завести много детей и «активно работают над этим вопросом». Такое заявление сделала 37-летняя звезда фильма «Один дома».

Маколей Калкин представляет себе изумительных азиатских детишек, бегающих по дому. Отец Брэнды Сонг китаец, а мать таиландка. Именно поэтому воображение знаменитости рисует подобные картины. Маколея Калкина заметили в обществе своей нынешней возлюбленной летом прошлого года. Папарацци сняли их на камеру в ресторане Лос-Анджелеса. Звезда фильма «Один дома» ужинал с избранницей в романтической обстановке: на столе горели свечи, а в бокалах искрилось вино. До этого Маколей Калкин встречался с Милой Кунис девять лет.

Актер познакомился с Брэндой Сонг во время работы над кинокартиной Changeland. В ленте рассказывается о двух друзьях, отправившихся в Таиланд. Друзья Калкина рады, поскольку избранница воздействует на него положительно. Актер начал заниматься спортом, стал выглядеть лучше. Он набрал несколько килограммов мышечной массы. Ранее Калкин сильно похудел, поскольку пристрастился к наркотикам.

Домбровский Сергей