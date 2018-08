«Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе

НАШУ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ,НЕ УБЬЕШЬ!?? Вот так вот, с лёгкой руки, а точнее танца Ольги Бузовой @buzova86 -«IBIZA» by @antonpustovoj премьерно ворвалась в мой гастрольный летний тур на сцену. Премьерное исполнение «Ибица»- порвала вчера зал «ЛЕТНЕЙ ЭСТРАДЫ» в Анапе!???????????? Смена поколений.! Ещё каких то полгода назад ,точно так же , в КЛАЙПЕДЕ состоялась Премьера песни «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ», и тогда Бабушка Оли- Алла Тимофеевна, зажигала под «цвет настроения» на сцене, а вчера ее любимая Внучка- ОЛЯ- в Анапе,повторила звёздный выход любимой Бабушки! Мистика... На радость друзьям и на зло врагам! Конечно очень не хватало мне вчера на сцене моего Друга НИКОЛАЯ БАСКОВА @nikolaibaskov , но Зал пел хором наизусть уже все его слова !!!! Так что Коля, дорогой,поздравляю тебя с успехом нашего хита, и жду от тебя «а ла верды», и уже через каких то пару недель, на сцене «НОВОЙ ВОЛНЫ» @newwave_official ,8 сентября, в ДЕНЬ ПРЕМЬЕР состоится ГРАНД ПРЕМЬЕРА песни «IBIZA” ( как бы кто этого не хотел и не мешал этому)- ПЕСНЯ ПРОЗВУЧИТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КАНАЛА «РОССИЯ» @tvrussia ,8 сентября! И НИКТО И НИЧТО ЭТОМУ НЕ ПОМЕШАЕТ! ЗАПОМНИТЕ И ЗАРУБИТЕ ЭТО СЕБЕ НА НОСУ,ГОСПОДА, как вам кажется «СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО»!!! НАШУ ВЕСЕЛУЮ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ НЕ УБЬЕШЬ! НА ЛЮБОЙ ВЕС -ЕСТЬ СВОЙ ПРОТИВОВЕС, а в нашем с Николаем случае- это ЛЮБОВЬ НАРОДА!???? Look by @dolcegabbana @stefanogabbana Video by @phot.on

