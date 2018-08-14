«Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе

Анапа запомнит феноменальное выступление короля поп-эстрады и Бузовой надолго.

Киркоров не раз удивлял общество какими-то выкрутасами. На этот раз артист решил надеть «голый» костюм. 51-летний исполнитель прибыл в Анапу, чтобы совместно с Ольгой Бузовой дать ошеломляющий концерт. В соцсети Instagram Филипп Киркоров опубликовал скандальный видеоролик с выступления.

В ходе концерта артист категорически отказался от перьев и стразов, что крайне удивительно. Однако королю шоубиза удалось шокировать публику еще больше – под яркий жакет Киркоров надел практически прозрачный лонгслив, украшенный тату. Если особо не приглядываться, то кажется будто бы артист совершенно раздет и покрыт нательными узорами.

«У вас на подмышке дырочка», «Только таким образом можно привлечь внимание людей», «Издевательство над Бузовой», «Да на такое пойдет только падший человек», «Видно Киркоров большие деньги вбухал в эту Бузу коль артист такого уровня продвигает такую бездарь», - высказались подписчики в Instagram (орфография авторов не менялась).