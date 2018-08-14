«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии «Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным «Если ты меня не любишь»: Дочь Маликова спровоцировала слухи о романе с Кридом «Тарифище»: МТС анонсировал новый тариф с безлимитным интернетом и звонками Фигуристка Крылова пострадала в ДТП «Пустой зал»: Подписчики назвали «ужасом» выступление Бузовой в Геленджике Дочь Маликова удивила поклонников схожестью с дедушкой
| | «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе

«Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе

Сегодня, 20:49

Анапа запомнит феноменальное выступление короля поп-эстрады и Бузовой надолго.

Киркоров не раз удивлял общество какими-то выкрутасами. На этот раз артист решил надеть «голый» костюм. 51-летний исполнитель прибыл в Анапу, чтобы совместно с Ольгой Бузовой дать ошеломляющий концерт. В соцсети Instagram Филипп Киркоров опубликовал скандальный видеоролик с выступления.

НАШУ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ,НЕ УБЬЕШЬ!?? Вот так вот, с лёгкой руки, а точнее танца Ольги Бузовой @buzova86 -«IBIZA» by @antonpustovoj премьерно ворвалась в мой гастрольный летний тур на сцену. Премьерное исполнение «Ибица»- порвала вчера зал «ЛЕТНЕЙ ЭСТРАДЫ» в Анапе!???????????? Смена поколений.! Ещё каких то полгода назад ,точно так же , в КЛАЙПЕДЕ состоялась Премьера песни «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ», и тогда Бабушка Оли- Алла Тимофеевна, зажигала под «цвет настроения» на сцене, а вчера ее любимая Внучка- ОЛЯ- в Анапе,повторила звёздный выход любимой Бабушки! Мистика... На радость друзьям и на зло врагам! Конечно очень не хватало мне вчера на сцене моего Друга НИКОЛАЯ БАСКОВА @nikolaibaskov , но Зал пел хором наизусть уже все его слова !!!! Так что Коля, дорогой,поздравляю тебя с успехом нашего хита, и жду от тебя «а ла верды», и уже через каких то пару недель, на сцене «НОВОЙ ВОЛНЫ» @newwave_official ,8 сентября, в ДЕНЬ ПРЕМЬЕР состоится ГРАНД ПРЕМЬЕРА песни «IBIZA” ( как бы кто этого не хотел и не мешал этому)- ПЕСНЯ ПРОЗВУЧИТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КАНАЛА «РОССИЯ» @tvrussia ,8 сентября! И НИКТО И НИЧТО ЭТОМУ НЕ ПОМЕШАЕТ! ЗАПОМНИТЕ И ЗАРУБИТЕ ЭТО СЕБЕ НА НОСУ,ГОСПОДА, как вам кажется «СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО»!!! НАШУ ВЕСЕЛУЮ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ НЕ УБЬЕШЬ! НА ЛЮБОЙ ВЕС -ЕСТЬ СВОЙ ПРОТИВОВЕС, а в нашем с Николаем случае- это ЛЮБОВЬ НАРОДА!???? Look by @dolcegabbana @stefanogabbana Video by @phot.on

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

В ходе концерта артист категорически отказался от перьев и стразов, что крайне удивительно. Однако королю шоубиза удалось шокировать публику еще больше – под яркий жакет Киркоров надел практически прозрачный лонгслив, украшенный тату. Если особо не приглядываться, то кажется будто бы артист совершенно раздет и покрыт нательными узорами.

«У вас на подмышке дырочка», «Только таким образом можно привлечь внимание людей», «Издевательство над Бузовой», «Да на такое пойдет только падший человек», «Видно Киркоров большие деньги вбухал в эту Бузу коль артист такого уровня продвигает такую бездарь», - высказались подписчики в Instagram (орфография авторов не менялась).


Новости по теме
Киркоров считает, что Бузову ненавидят из зависти
Киркоров считает, что Бузову ненавидят из зависти

Прославленный российский певец Филипп Киркоров отозвался о массе критических замечаний со стороны его преданных фанатов, которые порицали связь короля…

«Сладкая парочка»: Филипп Киркоров помолодел, находясь рядом с Ольгой Бузовой
«Сладкая парочка»: Филипп Киркоров помолодел, находясь рядом с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова приехала на концерт в Анапу, где по стечению обстоятельств находился и Филипп Киркоров. Певица решила назначить ему свидание, которое, как…

50-летний Киркоров после зажигательного танца Лолиты возьмётся за алкоголь
50-летний Киркоров после зажигательного танца Лолиты возьмётся за алкоголь

Король российской эстрады Филипп Киркоров после зажигательного танца Лолиты решил начать пить. Ранее 50-летний артист никогда не употреблял спиртное.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости