Гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в Instagram трогательное сообщение.

Жена Павла Воли почтила память матери в день ее рождения, сегодня женщине исполнилось бы 54 года. Спортсменка очень скучает по маме, которая умерла от инфаркта, хотя никогда не жаловалась на сердце. Супруга резидента Comedy Club и ее мать казались всем окружающим близкими подругами. Часто Ляйсан Утяшева вместе с мамой посещали различные вечеринки. Пережить смерть близкого человека гимнастке помогла хороший психолог Ирина Винер. Она объяснила пребывающей в депрессии девушке, что жизнь продолжается. У нее есть друзья и любящий муж. Спортсменка нужна своей стране, бабушке и дедушке. Специалист отправила Утяшеву в отпуск на целый год.

Гимнастка поблагодарила своего мужа Павла Волю за поддержку. В нужное время он всегда находился рядом и спокойно воспринимал истерики любимой женщины. У Утяшевой после смерти матери часто менялось настроение и возникала депрессия. Спортсменка и Павел Воля официально оформили свои отношения в 2012 году. Сейчас они воспитывают сына Роберта и дочь Софию.

Домбровский Сергей