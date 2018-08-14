Поклонники в шоке от нового образа Сергея Шнурова

Сначала за стилем артиста следила его супруга Матильда. Однако после расставания с ней исполнитель стал экспериментировать.

Когда Сергей Шнуров был в браке с Матильдой, она выбирала его стиль одежды, из-за чего Шнуров постоянно появлялся на публике в разных образах. Но после расставания с супругой солист группы «Ленинград» сам решает, что ему носить, а что нет. По мнению поклонников, он плохо с этим справляется, особенно если взять во внимание последний наряд. Они пришли в шок от такого эксперимента.

Для появления на публике Шнуров выбрал строгий классический костюм с фиолетовой бабочкой. Дополнили образ серьга в ухе и круглые очки с прозрачными стеклами. Поклонники считают, что данный образ никак не подходит знаменитому рок-музыканту.

Подписчики сравнили артиста с Гарри Поттером, Гариком Сукачевым и павлином. Они считают, что модными и молодежными вещами исполнитель просто хочет скрыть свою старость, а такие образы подходят только для курятника. Сам Сергей Шнуров на критику пользователей совсем не реагирует, ведь ему и так неплохо живется. Однако, артист не собирается прекращать со своими экспериментами, а также не забывает о женщинах.

Анна Котова