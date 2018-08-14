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| | «Одно и то же»: Анастасия Волочкова взбесила поклонников фото с отдыха в Греции

«Одно и то же»: Анастасия Волочкова взбесила поклонников фото с отдыха в Греции

Сегодня, 19:34

Подписчикам балерины в Instagram надоели ее однообразные снимки с Корфу. Многие отметили, что «ей не от чего» отдыхать.

Анастасия Волочкова каждый день публикует новые материалы в своем Instagram-аккаунте, рассказывая о всех важных событиях в своей жизни. При этом она регулярно сталкивается с критикой, на что иногда отвечает, но часто просто не обращает внимания. Так и в этот раз. Балерина решила «напомнить» подписчикам о своем отдыхе на Корфу новыми фото, чем буквально взбесила поклонников. Многие указали на однообразие и предсказуемость постов балерины: «Почему у меня стойкое ощущение дежавю? А дочку с собой взяли? Или это фото с того раза?», «Опять улочки, веники из роз, потом будут сантехники с красными рожами. Все предсказуемо», «Начинает подбешивать. Одно и тоже». Другие раскритиковали странную позу балерины и ее прическу: «Настя, мне почему-то жалко вашу голову. Что же она набок у вас всегда?», «Опять мочалка сзади на голове», «А то, что на голове козлиный хвостик у нее, ей невдомек».

Некоторые пользователи и вовсе обошли вниманием Анастасию Волочкову, отметив красоту тротуара: «Посмотрите какая интересная мостовая. Как паркет», «Какой там шикарный тротуар! Какая плитка!».


Виктория Озерова
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