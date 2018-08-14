«Если ты меня не любишь»: Дочь Маликова спровоцировала слухи о романе с Кридом

Девушка опубликовала совместное фото с рэпером и подписала снимок строчкой из его песни.

Дочь певца и композитора Стефания Маликова активно строит модельную карьеру, но не так давно пострадала из-за хакеров, взломавших ее страницы в соцсетях. Новый пост с аккаунта девушки также выглядит как хакерская выходка, ведь модель буквально спровоцировала слухи о своем романе с Егором Кридом. На фото Маликова обнимается с певцом, а в подписи к посту девушка привела слова из песни артиста: «Если ты меня не любишь, то я тоже нет, если ты меня забудешь, то и я в ответ».

Пользователи Сети начали выдвигать предположения, что это значит: может между Маликовой и Кридом и правда есть романтические отношения, а может девушка просто сфотографировалась со своим кумиром и вспомнила любимую песню из его репертуара. В любом случае, поклонники решили, что Стефания Маликова решила продемонстрировать симпатию к Егору Криду. Фанаты предупредили 18-летнюю модель, что такой «самовлюбленный» кавалер ее «испортит» и ей следует найти более достойную пару.