«Прости за то, что вылила помои на меня»: Отец Соколовского «извинился» перед Дакотой

Родственники мужа-изменника певицы не осуждают его, говоря про некую «другую сторону медали».

Общественность единогласно встала на сторону певицы Риты Дакоты, когда та оправдала развод с супругом Владом Соколовским его многочисленными изменами. Мужа певицы ругают все, кто может, кроме его родственников. Они говорят о некой «другой стороне медали», которую умышленно скрыла от публики знаменитость.

Недавно отец Влада Солоковского «извинился» перед Дакотой: «Прости за то, что вылила помои на меня и ваших друзей и сожгла мосты». Ранее певица действительно говорила о том, что якобы друзья семьи и родственники мужа покрывали его измены. Вместе со скрытой агрессией и обвинениями певицы в посте есть и слова о том, что Соколовский-старший все еще считает исполнительницу своей дочерью и любит ее. Примерно через 20 минут отец певца удалил неоднозначный и провокационный пост, оставив больше вопросов, чем ответов – никто из фанатов Соколовского и Дакоты так и не понял, хотел ли он унизить невестку или пытался наладить отношения.