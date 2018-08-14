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| | «Ворочали полу-тонные камни»: Звезда «Бандитского Петербурга» работал в Псково-Печерском монастыре

«Ворочали полу-тонные камни»: Звезда «Бандитского Петербурга» работал в Псково-Печерском монастыре

Сегодня, 19:05

Актер Дмитрий Песков отправился в Псково-Печерский монастырь сажать деревья и изменять ландшафтный дизайн духовной обители. Об этом он сообщил подписчикам в Instagram.

 

Дмитрий Певцов поработал трудником в Псково-Печерском монастыре вместе с сыном Елисеем, причем свою деятельность актер охарактеризовал следующими словами: «ворочали полу-тонные камни». Организация производственного процесса проходила под чутким руководством иеромонаха Клеопы. Там Певцов, звезда «Бандитского Петербурга» отведал хлеб весом до девяти килограммов, который выпекают в духовной обители. Актеру понравился звон колоколов и простая жизнь монахов. Певцов назвал существование в этом месте «благолепием». Актер пожелал всем добрым людям Божьей помощи в делах.

Певцов рассказал историю создания Псково-Печерского монастыря. Его основали в 1473 году. Священник Иоанн Шестник освятил здесь первый храм. Монастырь находится в овраге и благополучно пережил порядка 200 сражений. Певцов назвал это настоящим историческим чудом.


Домбровский Сергей
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