«Пустой зал»: Подписчики назвали «ужасом» выступление Бузовой в Геленджике

Геленджик смотрите как это было вчера???????????? Спасибо ??Это было круто ???? не хотелось уходить со сцены...я обещаю к вам вернуться и не раз ???????? Лазаревское, сегодня жду вас всех в 23.00 на своём концерте ???????????? пляж Лазаревское взморье ???? #подзвукипоцелуев#моилюдивездесомной

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 14, 2018 at 8:17am PDT