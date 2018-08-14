«Пустой зал»: Подписчики назвали «ужасом» выступление Бузовой в Геленджике

Видео с концерта певица поделилась в своем Instagram-аккаунте, чем вызвала новую волну критики. Но многие фанаты встали на защиту артистки, отметив, что ее выступление было «достойным».

13 августа в Геленджике прошел концерт Ольги Бузовой. Небольшой видеоотчет о мероприятии недавно появился в Instagram-аккаунте артистки. В публикации певица поблагодарила фанатов, отметив, что ей не хотелось уходить со сцены и пообещала вернуться еще не раз. Пост Ольги Бузовой вызвал бурную реакцию пользователей. Они принялись обсуждать ее внешность, концерт и даже поведение. Многие подписчики выступление певицы в Геленджике назвали «ужасом» и обвинили в использовании фонограммы: «Под фонограмму пела на 100%, я знаю, потому что я слышала как ты поешь в живую», «Будете танцевать под фанерную бабу!». Другие разглядели, что концерт Бузовой собрал немного людей: «Пустой зал. Всех согнали в центр».

Несмотря на критику, многие фанаты посчитали выступление Ольги Бузовой «достойным», а атмосферу на ее концерте «бешеной до мурашек». Видео за полчаса просмотрели более 100 тысяч пользователей.

Виктория Озерова