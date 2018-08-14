«Следом за Бузовой»: Поклонники раскритиковали приехавшую в Анапу Светлану Лободу

Певица сообщила о концерте в своем Instagram-аккаунте, но некоторые ее подписчики вовсе не обрадовались новости и принялись обсуждать внешность звезды.

Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам, что она прибыла в Анапу, где уже сегодня состоится ее концерт. В посте певица была немногословной: сообщила только это, сопроводив собственным фото. На снимке звезда запечатлена в белой кофте, солнцезащитных очках и черной бейсболке. Поклонники принялись тут же обсуждать новость. И пока одни восхищались приездом Светланы Лободы в их родной город и возможностью увидеть кумира, другие ее раскритиковали. Некоторые подписчики напомнили, что недавно там состоялся концерт другой звезды российской эстрады, и намекнули, что певица повторяет за ней: «Следом за Бузовой», «Нашла куда поехать». Другие же обсудили внешность приехавшей в Анапу певицы: «Перебор с губами», «Что с нижней губой?», «Как два пельменя». Некоторые обратили внимание на необычные очки звезды и назвали ее «дочьрью Лепса».

Несмотря на критику, публикация Светланы Лободы за час собрала более 38 тысяч лайков и много позитивных комментариев от поклонников.

Виктория Озерова