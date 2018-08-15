После развода с мужем-изменником Чехова рассказала, как пережить предательство

Телеведущая посоветовала не бежать от боли из-за расставания и рекомендовала выйти из зоны комфорта.

В прошлом году знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова рассталась с супругом Гурамом Баблишвили. На ток-шоу Чехова говорила, что супруг ей не изменял, был верен, как была верна ему и она сама. Но на той же передаче бывший возлюбленный признался, что неоднократно изменял жене и матери своего сына.

Недавно телеведущая поддержала Риту Дакоту, которой также многократно изменял ее «принц» Влад Соколовкий. Вокалистке Чехова советовала «держаться», так как из-за расставания, в конце концов, жалеть будет только ее бывший муж. После этого Чехова впервые после развода с мужем-изменником рассказала, как пережить предательство. По ее мнению, не нужно бежать от боли, но следует «переплыть реку боли и отчаяния и оказаться на другом берегу». Следует покинуть зону комфорта и никогда уже не быть прежней, но стать другим, более сильным, человеком, сообщила Чехова.