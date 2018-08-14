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| | Дочь Маликова удивила поклонников схожестью с дедушкой

Дочь Маликова удивила поклонников схожестью с дедушкой

Сегодня, 18:09

Певец поделился уникальным фото с тремя поколениями семьи Маликовых и показал полугодовалого сына Марка.

Дмитрий Маликов решил свозить всю свою большую семью на фешенебельный курорт Порто-Черво на севере Сардинии. Певец удивил поклонников и показал сразу три поколения своей семьи. В своём Instagram-аккаунте он выложил фотографию из бассейна вместе с сыном Марком, младшей дочерью Стефанией и отцом Юрием. На снимке видно только головы родственников, но даже этого пользователям было достаточно.  

Пользователи отметили, что все три поколения четы Маликовых безумно похожи друг на друга. Больше всего комментаторов удивила схожесть Стефании с дедушкой. Комментаторы признаются, что сперва даже не знали девочку без макияжа, но она все равно пленила их своей красотой, переданной по наследству. Пользователи не забыли и про полугодовалого сына Маликова. Долгожданного малыша суррогатная мать подарила Дмитрию и его жене Елене в январе. «У младшенького Ваши глаза», - написал один из пользователей про Марка.


Яна Белова
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